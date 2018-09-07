〈中部〉校園樹木不砍頭 攀樹師溫柔剪

2018-09-07

修剪長福國小桃花心木 不搭吊車

〔記者佟振國／南投報導〕該如何對待樹木？一群「攀樹師」最近特別到南投縣國姓鄉長福國小為校樹進行「義剪」服務，他們不搭大型吊車，而是透過繩索攀爬至樹上，透過適當與配合植物生長條件的修剪方式，進行樹木養護，有別於常見的「砍頭」做法，讓師生、鄉親大力稱讚。

暑假結束，不少學校會趁開學前整理校園環境，其中修剪樹木則是一門大學問，國姓鄉長福國小校園內的桃花心木林立，樹齡已有四十餘年，是許多校友兒時共同回憶，九二一地震校園重建後，桃花心木還是完整保留下來，在認養人游標榮的堅持之下，僅進行小幅度修剪，維持美麗樹形也確保樹木健康，幕後功臣就是一群專業的「攀樹師」。

校長黃彥超表示，全台取得證照的「攀樹師」不多，學生家長陳東榮是其中之一，而教導主任廖婉雯也是攀樹好手，在他們的牽線下，這些「攀樹師」定期到校「樹聚」，除協助修剪樹木，也交流攀樹技巧，更用專業改變人與樹的關係。

深入樹叢修除腐朽枝幹 師生讚美

以往修剪樹木大多使用吊車，人員無法深入樹叢，只能在外圍修剪，甚至為節省麻煩乾脆做「齊頭式」修剪，不僅不美觀，更對樹木嚴重傷害，所幸「攀樹師」能在樹上以不同角度檢查樹冠層，並將腐朽、老弱樹枝逐一修除，樹木在修剪後更整齊、健康，姿態也更優美，也讓修樹概念可以從小扎根。

陳東榮說，攀樹跟爬樹不同，得運用攀爬工具爬上五公尺甚至更高樹木，而「攀樹師」比一般愛好者多了專業技能，就是修剪枝葉，尤其是在大型吊車無法抵達或狀況特殊樹木需整理時，更因有證照者稀少，因此「攀樹師」月收入上看十萬元。