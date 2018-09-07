〈中部〉總統勘災、嘉市排水佳 民眾有感

2018-09-07

嘉義人楊聘育 認媒體敘述有落差

〔記者葛祐豪、林宜樟、丁偉杰／綜合報導〕蔡英文總統在「八二三水災」搭雲豹裝甲車到嘉義縣勘災，有災民嗆她「要勘災就下來走！」本身是嘉義人的高雄市生態保育團體「柴山會」總幹事楊聘育，昨在臉書發表「庶民的淹水政治學」，強調當地民眾的反應，似乎與許多媒體的敘述有落差。

楊聘育表示，她有不少親友住布袋、東石，日前隨爸媽回嘉義探望親人，聽親友表達很感謝高雄市這段時間幫忙，他們最有感的是：一、總統有親自來勘災；二、來了之後資源有進來，特別是水退了之後，幾個老年人居多的聚落，軍方全力幫忙清理後續。因此，他們的反應是：「水淹成這樣，總統要進來不搭戰車，不然是要游泳進來嗎？」

涂醒哲全力清理下水道 成效卓著

楊說，八二三嘉市雨下得比以前大，卻是近十年罕見的「沒淹」！幾處十年來逢雨必淹的，市民當晚準備好徹夜不眠，竟然沒淹，雨水不斷湧入下水道，證實市長涂醒哲傾全力清下水道阻塞的垃圾產生了成效；市民開始津津樂道，說涂醒哲清下水道的付款方式，不是依工作天數，而是依清除垃圾量來給付，所以包商拚命清、徹底清，連卡在溝內的水泥塊都沒放過。

災民︰總統勘災後 獲更積極重視

布袋鎮永安里長柯明珠受訪說，當時蔡英文要前往淹水嚴重的義布橋勘災，途中積水深處超過七十公分，一般車輛無法通行，蔡座車開過去一定泡水拋錨，她建議蔡搭乘較高的軍車通行；當時災民因為淹水，都很心急，確實出現情緒化的狀況，翌日蔡再來時，積水已退，大部分災民情緒也緩和，蔡告訴她：「怕人罵就不要做總統。」

嘉市下水道 3年清淤3.1萬公尺

東港里長林榮泰表示，蔡勘災後，各政府機關確實更積極重視，水利署、嘉義縣政府水利處等官員來瞭解排水問題，更感謝國軍幫忙恢復家園，政府確實都有在做，希望治水工程加快腳步。

嘉市府工務處水利工程科長黃國泰說，嘉市下水道清淤委外計價，依長度及體積兩種方式並行，廠商「做一次工就可提升清淤成效」；三年多來，已清淤七十七處、長度三萬一千公尺、清淤量九千四百多立方公尺。