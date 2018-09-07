〈中部〉嘉市推多元支付 免費提供商家整合型刷卡機

2018-09-07

預計11月底前 有150商家使用

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕因應電子支付時代來臨，嘉義市政府推動「普及嘉義行動支付應用服務計畫」，為協助商家提升行動支付工具的普及性及便利性，將免費提供商家一台「整合型」刷卡機，昨天舉辦推廣說明會，吸引一百三十多名商家參加，現場有八十名商家表達裝設意願，市府預計第一階段有一百五十家商家使用，最快在十一月底前達成目標。

市長涂醒哲說，「no cash pay、easy pay」是進步城市的主要指標之一，市府推多元支付看起來是一小步，事實上是與未來接軌的一大步；市府委託得標廠商雷門數據服務公司免費提供商家一台「整合型」刷卡機，結合電子票證、行動支付、電子支付、跨境支付、信用卡支付等一機多用支付工具，以提供各類多元支付平台服務。

嘉市工商策進會總幹事蔡宗穎表示，將在文化路、中山路商圈、嘉樂福夜市等地設置「智慧型互動裝置」，讓民眾實際體驗、消費，還會透過專案優惠活動，協助商家行銷宣傳，藉此吸引更多觀光客來嘉消費，活絡商圈發展。

廠商︰無收假鈔、找錯錢困擾

雷門數據服務公司人員說，「整合型」刷卡機省去收到假鈔、找錯錢的困擾，對帳簡單方便，付款迅速，商家可專心備餐，不接觸現金，提升商家形象；目前花蓮東大門夜市有不少攤商加入行動支付行列，對觀光客相當便利。

與會商家說，行動支付雖是潮流，但憂心網路資訊安全、個資外洩問題，城鄉落差大，如宣導不足，考驗消費者接受程度。嘉市工商策進會專員黃主恩說，市府響應中央政策推動此計畫為期兩年，協助觀光旅遊業者或門市商家運用政府資源，搭上行動支付順風車，有意願商家可洽詢服務團隊，電話：02-27002277。