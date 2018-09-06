〈南部〉腸病毒停班數 今年居六都之首

2018-09-06

去年六都最少 議員籲市府落實防疫

〔記者邱灝唐／台南報導〕時序進入九月的開學季節，同時也是腸病毒疫情拉警報的時期。不過，台南去年因腸病毒而停班停課數量原是六都最少，沒想到今年截至八月下旬，卻變成六都最多。對此，市議員陳怡珍，要求市府務必落實防疫，以免疫情繼續升高。

陳怡珍表示，目前全台因腸病毒到醫院看診約一萬三千多人次，並出現八起重症病例，甚至有一名死亡案例，讓家長十分憂心。陳進一步提出教育部的資料，指出台南在二○一六年因腸病毒停課校數、班數統計中，台南市在六都排名倒數第二，隔年更是六都停班數最少，可是今年統計到八月二十三日截止，卻退步成六都最多，已有二○八間學校、二一二個班級停班停課，甚至八月底開學至今已有六間學校、七個班級停班停課，成為六都疫情最嚴重的縣市，尤其八月底才經歷嚴重水災，市府務必落實防疫工作，以免疫情繼續升高。

教育局：資料待查證 持續校園宣導

對此，教育局長陳修平表示，教育局從三月份就開始在校園內宣導勤洗手運動，但對於教育部的資料還需要再查證，因為從今年開學到現在，幼兒園只有四個停班數，已在進步當中，不過未來也會要求各校各班進行宣導正確預防及就醫觀念，盡力讓學童免於流感、腸病毒、登革熱等疫情侵襲；衛生局長陳怡也說，台南市目前沒有腸病毒重症病例，但會從嚴訂定停班停課的標準，防止開學後疫情升高的可能。