〈南部〉加速治水 水利署長：建立韌性城市

2018-09-06

〔記者王捷、洪瑞琴／台南報導〕民進黨籍立委陳亭妃昨天邀請水利署長賴建信到這次水患嚴重的安南區視察，陳亭妃說，淹水後地方里長感受很深，部分水利工程預算被列入前瞻計畫，上次總統蔡英文視察時也說，預算要一次到位，並分點來做工程，所以工程的速度、設計非常重要，故邀請水利署長親身來視察，賴建信則說，會將水利工程結合地方的意見，建立韌性的城市。

李孟諺、局處首長捐款助受災戶

而代理市長李孟諺也在市政會議中捐款三萬元，各局處首長也響應捐出一日所得，李孟諺鼓勵市府員工響應，發揮愛心，幫助受災戶早日恢復正常生活。他同時也強調經過這幾年治水已有一定成果，例如仁德三爺溪，或是麻豆低窪地區，以前是逢雨必淹，現在已大幅度改善，二○○六至二○一八年，中央核定二三九．八億元，目前還有三十．一億元尚在規劃、設計，或尚未完工階段，因此已投入的治水經費約為二○九．七億元，後續會加速執行各項治水計畫。

賴建信昨到台南時表示，災後要展望未來，希望多能聽聽在地的意見，工程有一定的專業，但是在地的知識若能跟專業結合，治水將更有效，外來復建工作將著重在安南區、北門與將軍，這幾天相關單位已經分別到各地拜訪，了解地方人士的意見。

對工程進度的問題，賴建信希望能儘早解決水患問題，當然氣候變遷是很大的威脅，所以包括臨時措施、硬體工作都很重要，這個星期開始，水利署將協助市府增加抽水機設備。