〈南部〉商圈市場淹水 市府研擬租金減免

2018-09-06

〔記者邱灝唐／台南報導〕上月台南各地傳出淹水災情，知名的小吃重鎮沙卡里巴商圈攤商也無法倖免，民進黨議員陳怡珍昨天質詢要求市府應給商家適度減免租金，她同時表示應該不止這一個市場有災情，建議能夠通案處理，依災害程度減免租金。

六處市場受災 議員為攤商請命

對此，經發局長殷世熙則於會後指出，經過調查後共有六處市場受積淹水影響，除了中西區的沙卡里巴外，其餘市場分別位處後壁、佳里、學甲、下營、鹽水等地，將依災害程度給予租金減免，但減免幅度得等代理市長李孟諺簽核。

陳怡珍昨天質詢時指出，台南沙卡里巴商圈是具有歷史且知名的市場，但過去也常常碰到大雨就淹水，日前豪雨時她特別到商圈了解災情，看到商家不但因營業場所淹積水，要忙著搶救生財工具，生意也受到影響，據悉有三十到四十間業者受到損失，她為民請命，希望能減免部份租金，而市府也做出上述回應。

水痕未拍照？民政局：從寬認定

另陳怡珍也表示，針對受水患所苦的家戶，台南市府日前已順應民意，將補助範圍下調至淹水達二十公分以上即可請領慰助金。不過，許多民眾當時自知淹水未達五十公分，因此沒有拍照，也早就將水痕擦拭乾淨，如今該如何提出申請？

無黨籍市議員謝財旺也說，鄉下的老人根本就不會照相，該如何申請補助？

對此，民政局強調已設置標準處理流程，並承諾若是沒有拍下當時淹水的相片等證據，區公所將會同里長，以比對鄰近地勢最高點的方式印證淹水高度，而慰助金也將從寬認定。