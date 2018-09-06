〈南部〉范巽綠負氣辭職?許立明否認

2018-09-06

〔記者陳文嬋、黃旭磊／高雄報導〕針對高市教育局長范巽綠將回任教育部次長，高雄代市長許立明昨否認不讓范巽綠出國才會提辭呈，強調市府是團隊作戰，不會因少了她就出問題，將儘早公布接任人選。

高雄市教育局長范巽綠昨晚證實將接任教育部次長，坦言未在人生規劃，將運用中央、地方再回任中央經驗，讓台灣下一代教育更好。

高雄代市長許立明昨出席衛武營國家藝術文化中心移交國家表演藝術中心，否認范巽綠是負氣離開，也否認對范巽綠有微詞，強調她以個人生涯規劃理由提出辭呈。

他說，范巽綠幾天前提出辭呈，他也批准她的人事案，將於九月七日離開市府，至於范巽綠的下一步，他近來因忙於救災、勘災及災後復建，並不清楚她的新職務，應由教育部對外說明比較好。

媒體詢問范巽綠任期剩下四個月離開是否不適合，許立明表示不至於，市府團隊這十二年來合作默契佳，業務熟悉運作順暢，不會因為誰的離開，就讓工作陷於停頓。

許立明表示，將從現有的接任團隊中找尋接任人選，能夠在教育的行政工作上無縫接軌，目前已有接任人選，但還沒時間談定，強調繼任人選會在最快時間公布。

范巽綠面對媒體詢問是否因高雄代市長許立明不讓她出國才會提辭呈，范巽綠微笑撇清，回應她哪有生氣？

對於范巽綠本週可望回任教育部次長，全國教育產業總工會批評人事任命充滿爭議，而校長則給予「正面、前瞻」評價。