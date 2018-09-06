〈南部〉土本登革熱又增一例 前鎮旗津急防治

2018-09-06

高市已累計第四例

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市昨又新增一例本土登革熱病例，高市已累計第四例，患者是五十多歲男性，居住於前鎮區明正里，但工作地在旗津區中洲里，市府防疫團隊同步啟動前鎮、旗津緊急防治工作。該病例與高市首例居住地距離二百八十公尺，且均為第三型病毒，是否為同病毒株感染，仍待基因定序後才能確定。

衛生局表示，第四例病例本月一日出現發燒、頭痛及肌肉痠痛、紅疹等疑登革熱症狀，二日至診所就醫，因症狀未緩解，四日再次就醫，經抽血登革熱NS1快篩檢驗陽性，隨即通報疑似登革熱病例及安排住院防蚊隔離，昨經疾管署確診登革熱。

該病患有高血壓病史，活動地以前鎮區住家、旗津區工作地及住家附近市場為主。防疫團隊獲報，啟動孳生源檢查暨噴藥滅蚊工作，對同住家人及社區民眾、工作地接觸者擴大疫調三百廿六人、擴大採檢六十三人，目前接觸者快篩結果皆陰性、未發現其他疑似個案。

38行政區 同步滅斑動員

衛生局說，病例工作地於旗津中洲輪渡站旁，海岸沿線部分家戶棄置輪胎積水且已孳生病媒蚊幼蟲，病患工作地後方民宅廢棄水塔內大量積水孳生病媒蚊，且斑蚊成蚊死屍浮於水面。

三民區寶龍及安發里日前出現第二、第三例，高市府昨卅八行政區同步「滅斑動員」，防疫人員稽查民族路橋下台鐵閒置工務所，發現大型積水容器、廢棄輪胎十多個點，孳生大量病媒蚊幼蟲。

台鐵閒置工務所 發現許多孳生源

市府登革熱工作小組召集人、環保局副局長張瑞琿也說台鐵閒置工務所發現許多病媒蚊孳生源，因緊鄰民族社區，擔心引爆疫情，要求台鐵盡速清除孳生源，事後還會複查，也會要求管理單位出席登革熱防疫會議，共同努力防疫。