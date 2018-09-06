〈南部〉全國首座 鳳山溪再生水廠完工

2018-09-06

日供水臨海工業區二．五萬噸

〔記者陳文嬋／高雄報導〕全國首座鳳山溪再生水廠已完工試營運，日供水臨海工業區二．五萬噸，尤其再生水導電度僅二十五至二十六，品質遠優於自來水，明年八月擴充工程完工後，日供水可達四．五萬噸，等於二成臨海工業區需水量，宛如都市中小水庫，降低產業用水風險。

打造藍鯨意象 朝觀光工廠營運

內政部全國推動六座再生水廠，高市府團隊跑第一，首座鳳山溪再生水廠已完工，採ＢＯＴ方式興建完成，園區打造藍鯨意象，朝向觀光工廠營運，規劃再生水廠、水科技教育館，開放民眾參觀、戶外教學。

水利局指出，目前第一期工程已完工，每天供應臨海工業區二．五萬噸再生水，明年八月擴充工程完工後，每天增加供水至四．五萬噸，相當於臨海工業區二成水量。

值得一提的是，再生水廠將污水處理廠的放流水，經過砂濾、ＵＦ膜、ＲＯ逆滲透過濾，生產的再生水導電度僅二十五至二十六，比再生水一百以下標準要求嚴格，更遠低於自來水二百以下標準，導電度、濁度、硬度等均優於自來水。

水利局表示，以最大客戶中鋼產業而言，製程必須將自來水變成軟水後才能使用，再生水品質更好，產業省下製水成本，且水量穩定不怕缺水，願意以每度十八．八元價格購買再生水，受到產業肯定。

水利局催生第二座臨海再生水廠，將力拚一百一十一年營運供水，規模比鳳山溪再生水廠更大，兩廠總計日產再生水達十萬噸，可佔臨海工業區四成水量，提供穩定的工業用水。