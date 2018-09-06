〈南部〉台東縣長戰火 延燒釋迦外銷

2018-09-06

劉櫂豪爭取200萬元補助 外銷北美

〔記者黃明堂／台東報導〕釋迦外銷成了台東縣長選舉藍綠必爭之地！民進黨參選人劉櫂豪向農委會爭取兩百萬元將冷凍釋迦銷往北美，國民黨參選人饒慶鈴則指這兩百萬元當中實際只花九十六萬元向農民買釋迦，對農民最有利仍是外銷中國。

劉櫂豪表示，台東釋迦甜度、營養價值都非常高，是外銷農產品的主力，台東地區農會與業者開發冷凍保存技術，讓釋迦外銷能保存更久，他向農委會爭取兩百萬元經費展開釋迦行銷北美地區計畫，業者將完成裝櫃十五噸大目釋迦後立即出口，預計月中抵達美國後開始銷售，幫助農民開拓更穩定的外銷市場。

饒慶鈴︰農民實得96萬 不如輸中

饒慶鈴辦公室表示，支持開拓更多元的外銷市場，但如果只是用政府補貼、農民沒有實質利潤收入的作法，難免讓人懷疑農委會只想為民進黨縣長候選人做業績？且這兩百萬元還動支農損基金的救助計畫。

饒陣營指出，雖然號稱兩百萬元，實際上只用九十六萬元向農民採購不到四噸的釋迦，大部分經費是花在僱工辦理試吃工資、清潔費、餐點費等，台東農民想要跨海行銷還得自籌美國旅費，且長途運輸冷凍釋迦，虛耗能源。

劉櫂豪︰多元市場 才能穩定價格

饒陣營說，台東釋迦近三年每年外銷中國的釋迦最高有一點二萬噸，創造廿五億產值，即使在蔡英文執政後兩岸關係凍結，中國仍持續向國民黨執政的台東採購，台東惟有繼續藍色執政，才能確保農產品就近外銷中國。

劉櫂豪指出，將台東釋迦行銷到北美及日本地區，因為開拓新興市場殊為不易，所以行銷、文宣等相關費用較高。

劉櫂豪強調，開拓新市場跟進軍中國市場也沒有互斥問題。讓市場更多元，農民通路更多，農產品價格才會更穩定。