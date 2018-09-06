〈南部〉陳樹菊、台東 並列小行星之名

2018-09-06

選拔最美星空成績出爐 台東縣加倍光彩

〔記者黃明堂／台東報導〕為表彰台東的絕佳觀星地點及台東善心菜攤陳樹菊的善行義舉，中央大學將鹿林天文台所發現的第二八一五六一號小行星，命名為台東「Taitung」，編號第二七八九八六號小行星，命名為陳樹菊「Chenshuchu」，昨天由校長周景揚到台東頒贈名匾，陳樹菊說「很高興」！

台東縣政府今年首創「台東縣最美星空選拔」昨天揭曉及頒獎，關山親水公園、池上大坡池、東市加路蘭及成功三仙台共四處獲得最高榮耀的一星評等，二及三星各有五處。

最美人心與星空相輝映 中央大學看到了

校長周景揚說，陳樹菊的善行義舉已國際知名，台東則在縣長黃健庭經營下成了世界品牌的幸福城市，屢得五星級榮譽，這兩顆小行星的命名通過國際組織認證，最美星空與最美人心相互輝映。

陳樹菊從十三歲開始在台東市中央市場賣菜五十多個年頭，今年才退休，過去幾乎天天兩三點就出門批菜，清晨到菜攤開賣，晚上九點才回家，過著披星戴月的生活，但她說，從來沒有特別去看星星，也不知什麼是「行星」，但真的很開心，好事都發生在身上。

這兩顆小行星是由鹿林天文台研究人員蕭翔耀及另位同仁十年前發現，蕭說，這兩顆小行星與太陽的距離，是地球與太陽距離的三倍，約四到五年繞太陽一圈，從望遠鏡看只是黯淡的星體，肉眼看不見，必須再長時間監測，才會知道特性。

台東縣長黃健庭說，台東沾陳樹菊的光，可以並列小行星之名，縣議長饒慶鈴則說陳樹菊的光芒，永遠點亮台東。

評選結果除上述一星等之外，獲二星等的有綠島鄉的帆船鼻草原、東河鄉的都蘭觀海公園、鹿野鄉的鹿野高台眺望亭、長濱鄉的金剛大道及太麻里鄉的金針山湛藍若洗觀景平台；三星等有卑南鄉的富源觀景平台、大武鄉的大武濱海公園、金峰鄉的嘉蘭溫泉公園、海端鄉的霧鹿砲台及達仁鄉的南田觀景台。