〈南部〉T-Bike換成YouBike？ 交通局：沒必要

2018-09-06

〔記者洪瑞琴、邱灝唐／台南報導〕國民黨台南市長參選人高思博昨日批評市府T-Bike設置站體少又慢，推動二年日租借均量都跟今年才啟用的苗栗YouBike差不多，因此，高建議T-Bike應該全面改成YouBike。他除了質疑市府這項建設不佳，也砲打民進黨市長參選人黃偉哲不敢指出市府的「失」政，只會護航。

對此，市府交通局反擊，T-Bike目前設置五十五站，截至今年八月累計使用人次已逾一百三十三萬，會員人數逾二十六萬，已初步達站點規模經濟及節能減碳效果，無更換系統的必要性；交通局更指出，高思博曾於今年三月使用T-Bike做為活動交通工具，「歡迎繼續支持與使用」。黃偉哲則表示，共享單車、公共設施不能以營利為目的，而是以提供服務、減少空汙為目標，在站體數量足夠成為路網之前，必得經過虧損階段。

高思博批站體少、借用量低

高思博昨天批評，T-Bike大都為遊覽中西區和安平區的年輕觀光客使用，不僅在地居民無感，花了兩年才設立五十五站，比起其他直轄市至少三百個站體來看，市府真的有盡到監督之責嗎？尤其T-Bike日租借均量只有二千八百次，僅為新北市的三十分之一，連今年六月才啟用的苗栗YouBike，日租借均量已跟台南市不相上下。