〈南部〉看好黃偉哲選情 立委補選備戰

2018-09-06

〔記者萬于甄、邱灝唐／台南報導〕看好黃偉哲選情，台南綠營傳出已有前立委李俊毅、前勞動部政務次長郭國文等人意在黃偉哲選上市長後的台南第二選區區域立委補選，對此，二人昨天面對詢問時都表示要等到市長選完結果出來再說，而相較於綠營內部熱滾滾，國民黨市黨部主委謝龍介直言「黃偉哲不會當選市長」，所以沒有立委補選的問題，國民黨現階段也沒有在佈局補選的人選。

黃偉哲：暫無辭立委的考慮

依選罷法規定，選區立委一旦出缺且任期超過一年，須在三個月內完成補選，這也因此讓外界關心黃偉哲會不會提前辭去立委，以便讓市長選舉及立委補選同時舉辦？又或是萬一黃偉哲在十一月二十四日贏得市長選舉，他會在十一月底辭去立委？還是會等到就任市長的十二月二十五日之前再辭立委？牽涉到補選的時間，引起各方關注。

對此，黃偉哲表示，他尊重黨及國家的制度，暫時無辭立委的考慮，在投票日之前，除了投入市長選戰外，也會盡責地做好立委的工作。

李俊毅表示有作評估

據了解，因為看好黃偉哲選情，前立委李俊毅已有投入補選的準備，李俊毅昨表示，雖目前有在作評估，但一切還是要等十一月廿四日縣市長選舉結果出爐後，才有進一步的計畫。他也說，之前曾針對幾位有意投入第二選區立委補選者做過簡單的民調，當作評估的參考基礎。

郭國文：等大選結束後再說

而一直也被各方視為參加立委補選呼聲很高的郭國文則說，當初南下輔選並非為了參選立委，現階段仍以為黃偉哲輔選為主，不過，自己未來也需要考慮一個適合的戰鬥位置，地方雖也有許多鼓勵的聲音支持，但是否投入立委補選，等大選結束後再說。

國民黨認為不必佈局補選

而由於黃偉哲所屬的第二選區以往被認為是民進黨的鐵票區，國民黨是否為此提前備戰，國民黨南市黨部主委謝龍介直言：「黃偉哲不會上啦！」他強調，民進黨除了黃偉哲參選市長外，還有泛綠的蘇煥智、許忠信兩人瓜分票源，加上林義豐深受四十歲以下的選民青睞，黃可說是腹背受敵，高思博勝選的機會相當高，因此沒有補選立委的必要。