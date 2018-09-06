〈南部〉議員諷等升官 李孟諺：勿羞辱官員

2018-09-06

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南市代理市長李孟諺一向以好脾氣出名，不過，他昨日因市議員盧崑福在質詢時「提醒」市府官員不能「等升官不做事」，而態度強硬地直接打斷盧的質詢，奉勸盧不應用嘲笑的態度羞辱官員，而盧則要求代理市長應虛心接受議員質詢，並要求李孟諺道歉，但李一直堅持立場不道歉，最後更直言「對錯與否外界自有公論」。

盧崑福批官員等著去中央 不做事

這場長達四十四分鐘的爭論起源於盧崑福「提醒」局處首長，施政應該是為了人民，而非等著到中央做官，忘了人民才是頭家，受到批評還指責對方刻意打擊士氣，甚至反過來質問議員。此言一出，場面漸漸緊張，李孟諺表示不太認同，為公務員抱屈，認為部分攻擊是揣測汙衊，但他還是稍微忍耐，表示只要是寶貴意見都會積極處理，就事論事可虛心接受。

好脾氣的李孟諺強硬反擊 拒道歉

不過，隨後盧崑福質詢社會局長劉淑惠是否認真執行社福工作時，並說出：「妳（劉淑惠）月領一、二十萬要用心點。」讓劉淑惠忍不住為己辯護，強調自己未任公職前即不斷為社福付出，擔任社會局長後做得更多，而一旁的李孟諺也為此打斷對話，並奉勸盧不應用嘲笑的態度羞辱官員，李孟諺認為，應該以理性的態度，而非是以領高額薪水、不接受各界批評等故意羞辱的語句討論。

事已至此，雙方開始針對質詢態度一來一往；李孟諺認為盧崑福有很多嘲諷的言語，例如認為局處首長心不在台南，只想升官去中央，甚至講出市府不接受批評的偏見，儘管不符合程序，但他仍有責任插嘴為同仁說話，而且這段質詢也一直在相同議題打轉，李也不肯接受盧一再要求他道歉的壓力，強調對錯與否外界自有公論。

在此情況下，盧崑福只好利用剩下的六分鐘反映台南機場非軍事化等市政議題，結束昨天的質詢。