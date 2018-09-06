〈南部〉3鄉市成立「咖啡館」 台東長照升級

2018-09-06

台東市、太麻里、東河鄉受惠

〔記者王秀亭／台東報導〕長照政策提供家庭照顧者喘息服務，只提供休息時間，台東縣衛生局結合台東聖母醫院，使喘息服務再進階，將在台東市、太麻里鄉及東河鄉成立「照顧咖啡館」，讓家庭照顧者有地方休息，還可學習一技之長。

縣衛生局長期照顧科長劉鳳琴表示，依台東縣老化人口推估，全縣失能人數在今年六月底止達八千六百五十人，但年度喘息服務經費預估僅能服務五百八十一人，考量長期照顧無法自理家人的主要照顧者需要喘息時間與空間，長照政策提供居家及機構喘息服務，但服務對象仍是失能者，卻未考量主要照顧者在休息時的需求，因而參與衛福部「家庭照顧者支持性服務創新型計畫」競選，二十二縣市參選，僅十一縣市入選，台東縣即是其一。

讓家庭照顧者休息學一技之長

劉鳳琴指出，除原由台東聖母醫院協辦的家庭照顧支持服務據點服務項目，將在台東聖母農莊、太麻里比魯工作室、東河泰源小白屋成立「照顧咖啡館」，每周一至周五上班時間提供家庭照顧者休憩喘息空間、長照資訊提供、諮詢及辦理支持團體活動，亦有專業人員包括心理師、護理師等，每月一次個別諮詢服務，太麻里比魯工作室還會推出就業課程培訓，讓家庭照顧者學習一技之長，在家也有機會賺生活費用。

另結合社區巡守隊、在地志工及照顧技術指導員，協助看顧老老家庭，指導外籍看護工照顧技巧。