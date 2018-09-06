〈台北都會〉〈2018市議員選情初探系列三〉「松山信義」柯友友牽動選情 藍綠皆憂

2018-09-06

參選大爆炸 藍超額提名恐掉一席

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市松山信義區下屆議員選舉共選十席，但今年參選登記人數大爆炸，高達廿二人。該區早年因多眷村，屬藍營鐵票區，但外界評估，國民黨此次有超額提名的問題，下屆恐掉一席；綠營人士則說，民進黨因執政不力、大環境不佳，加上有不少新血加入，也恐掉一席。此外，與台北市長柯文哲友好的民國黨議員徐世勳、親民黨參選人洪士奇、網紅邱威傑（呱吉），也將分食中間選票，國民黨及民進黨現任議員普遍認為年底是場硬仗，恐是歷年來最艱難的選舉。

二○一四年共有十七人登記參選，相較之下今年競爭激烈，尤其有不少具話題性的新生代，像是馬家軍徐巧芯、太陽花戰將吳崢、網紅邱威傑等，勢必在該區搶走不少選票，讓選區議員人人自危。

地方人士表示，二○一四年洪士奇得票數為一○六七九票，僅差最後一名當選的國民黨議員陳永德三一四六票，這次又獲柯文哲大力支持，實力不容小覷。另柯文哲目前雖未公開力挺徐世勳，但柯多次赴新竹為徐世勳胞姊徐欣瑩站台，徐世勳也透露不排除未來與柯合作。

綠大環境不佳又有新血 也恐掉一席

民進黨二○一四年在松信選區四席全上，但針對年底選舉，綠營人士表示，民進黨因執政不力、大環境不佳，加上該選區有不少新血加入，勢必分掉一些選票，恐掉一席。民進黨議員洪健益坦言，民進黨還會出現分裂投票情況，將近三、四成選民會投柯，若這些選民都把票集中投給柯友友，現任議員恐中箭落馬。

而國民黨部分，國民黨議員秦慧珠表示，國民黨今年若提五席，有機會全上，但今年國民黨提名六人，屬超額提名，恐分散基本盤，很可能掉一席。藍營人士指出，今年擔任廿年的國民黨資深議員陳孋輝不選，各黨參選人都希望能爭取陳的選票。