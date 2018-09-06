〈台北都會〉〈2018市議員選情初探系列三〉「大安文山」公投綁大選 小黨搶理念票

2018-09-06

藍綠積極提名 為小黨創造勝選空間

〔記者蕭婷方／台北報導〕台北市大安文山區議員選戰競爭激烈，二○一四年選舉共計有廿二人爭取十三席，今年參選人數增至廿三人。今年國民黨雖面對前黨籍議員同志李慶元及脫黨參選的王致雅以無黨籍挑戰外，仍循往例提名八人；民進黨現任五位議員面對執政包袱、安全名單縮減現況下，均尋求連任。藍綠兩大黨均「積極提名」，為時代力量、社會民主黨等小黨撐開競爭空間；外界評估，今年多項公投綁大選，可能催出更多年輕票源，成小黨參選人出線關鍵，更牽動選情。

大安文山選區堪稱「藍中之藍」，今年國民黨採「積極策略」，初選提名八人，現任徐弘庭、王欣儀、歐陽龍與陳錦祥四名議員尋求連任外，有李柏毅、耿薇、羅智強與鍾沛君四名新人參政。

不過，地方人士分析，國民黨先前退黨但問政表現良好的現任議員李慶元參選、初選失利但為上屆落選頭的王致雅又脫黨參選已分散部分票源，雖提名八人、當選恐只有七人，已讓現任議員與新人都相當緊張，認為知名度為勝出關鍵。

若吸票機獨得逾3萬 藍營憂掉一席

國民黨內人士認為，該選區國民黨參選人又有「吸票機」，導致藍營「不患寡而患不均」，若有一人獨得超過三萬票，恐影響國民黨掉一席。

至於民進黨，今年由現任李慶鋒、簡舒培、周柏雅、王閔生與阮昭雄五位議員尋求連任，由於執政環境不佳，又陷入大小綠之爭，外界保守評估僅四人列安全名單。

此外，今年不少小黨也推參選人突破藍綠夾殺；除新黨續推陳彥伯爭取連任外，今年時力黨林穎孟、社民黨苗博雅、左翼聯盟黃德北、愛心黨李克焜與樹黨林逸萍等均投入該選區。

由於大安文山區選民普遍被認為教育程度較高、較難以用政黨板塊區分，地方人士分析，藍綠未採安全提名策略，均積極「提好提滿」為小黨創造爭取勝選空間；該名人士分析，此次公投綁大選議題涉及同婚議題，將催出不少基本盤外的「年輕票」，將成立論與主張清楚的小黨參選人勝出關鍵。