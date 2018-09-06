〈台北都會〉〈2018市長選舉政見系列一公宅〉公宅政策柯跳票 姚要加碼 丁拚零成本

2018-09-06

柯 4年2萬戶尚未達標

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市長柯文哲選前喊出要興建五萬戶公宅，上任後都發局開出「四年兩萬戶、八年五萬戶」支票，隨著第一任期逼近尾聲，公宅目標也不斷下修，從一開始的「四年蓋完兩萬戶」，到後來的「四年開工一．八萬戶」，如今已完工的公宅共一五七九戶，預計年底前會有約八○三八戶施工中，還要再加上尚未發包的「規劃中戶數」及不確定性高的「都更分回戶數」，才有辦法達到兩萬戶目標。

騰出公有地 推動市有建物及用地整合

都發局長林洲民二○一五年十一月提出計畫如何在任內蓋完兩萬戶，即使外界質疑公宅無法在不到三年時間蓋完，他仍強調柯文哲第一任期結束時，兩萬戶公宅的狀態不是完工、竣工就是使用中。但後來因為地方溝通、用地取得難度高，議會也對公宅預算下達附帶意見，要求須與地方召開說明會，種種原因導致目標落後。

而對於接下來五萬戶該如何達標？都發局則說因為公有素地較稀少，因此第二任將推動EOD，也就是「市有建物及用地整合運用之導向都市發展」，如忠孝院區改建時就能整合周邊的成德市場、公有停車場及派出所，騰出新的公有土地。

另外，北市府也希望讓捷運站周邊一定範圍內的建物改建時最高享有一．三容積獎勵，市府可將至少一半的容積歸公蓋公宅。

姚 8年內目標7.2萬戶

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市長柯文哲二○一四年選前喊「四年兩萬戶、八年五萬戶」公共住宅跳票。民進黨市長參選人姚文智昨開記者會主張，除了現行近兩萬戶的公宅，他規劃八年內再打造混居型社宅三萬戶、空屋釋出包租代管二．二萬戶，目標讓社宅量總計達七．二萬戶；此外，未達目標值前，會先推出短期政策「青年租屋券」因應，立即減緩租屋支出的負擔。

未達目標值前 先推出青年租屋券因應

姚文智說，北市現行公宅累計近兩萬戶（含規劃中），若他當選後將打造混居型社宅三萬戶、空屋釋出包租代管二．二萬戶，目標八年內社宅量合計達七．二萬戶，存量占比從○．八％增至七．二％。混居型公宅來源包括公辦都更容積獎勵、公有建物改建及國民黨不當黨產收回改建。

姚文智說，尚未達到七．二萬戶的目標值前，會先推動「青年租屋券」，若是單身者月收入三萬元以下，每月補貼三千元，夫妻月收入五萬四千元以下，每月補貼五千元，每個請領單位以兩年為限，發放方式、細節也會參考民間團體建議；此政策是因應空窗期的權宜之計，「希望大家不要再講成單身租屋補貼」。

他也說，會把學生住宿問題納入住宅政策；短期透過劍潭青年活動中心旅館、動物園Zoo Mall舊址推動「Zoo & Bed」公宅計畫，釋出一千至一千五百個床位；當公宅存量達到兩萬戶以上，逐年釋出五至十％的戶數，暫時供作學生宿舍，直到北市廿六所大學宿舍供需比皆達七十％的標準為止。

丁 高額容獎建商蓋公宅

〔記者鍾泓良／台北報導〕國民黨台北市長參選人丁守中去年曾批評，台北市長柯文哲公共住宅政策一事無成，不僅必須花費大量公帑，集中興建更容易讓入住的人被標籤化。因此他主張興建公宅應該「百花齊放」，透過給予高額「容積獎勵」，再讓建商可以回饋部分容積當作公宅，如此市府就可以快速釋出大量公宅，且一毛錢都不必出，但有別於柯文哲喊出的「四年兩萬戶，八年五萬戶」，丁則未表態過政策目標。

批集中興建讓入住者易被標籤化

丁守中曾表示，他參考過全世界的公宅政策，從來沒有跟柯市府一樣，一次編列一千三百多億元預算、選擇特定地點興建公宅，認為這樣不僅浪費大筆公帑，也會讓大家認為是弱勢族群住在一起，較容易被標籤化跟引起居民反彈。

丁守中主張，政府可透過「容積獎勵」方式，獎勵建商在進行都更建案時，可多給容積率，但要求必須回饋其中部分房屋當公宅，並成立租屋公司，便宜租給年輕人，如此就可以趨近於零成本廣設公宅，也可壓低租金，讓年輕人更容易租房子。