〈台北都會〉嬰未坐安全椅車禍癱 新北社會局：不算虐待

2018-09-06

〔記者翁聿煌／新北報導〕一位媽媽今年七月帶著八個月大的女嬰出遊，媽媽坐在小客車的副駕駛座，把女嬰抱在懷中，後來不幸發生車禍，造成女嬰的脊椎壓迫性骨折，因脊髓損傷而下半身癱瘓。負責診治女嬰的台北慈濟醫院兒科醫師蘇一宇看了很痛心，他認為家長未依規定把嬰幼兒放在兒童安全座椅才造成傷害，已達到兒少法的虐待兒童情況，向新北市府社會局舉發；社會局兒童少年福利科長劉倩如說，兒少法對「虐待」有嚴謹的故意犯意認定，此案是家長疏失，並不構成虐待。

蘇一宇表示，正確使用兒童安全座椅可以降低傷亡率七成以上，一旦發生車禍，未使用兒童安全座椅的死亡率是使用安全座椅兒童的八倍，未使用兒童安全座椅不但違反交通法規，父母恐怕也涉及「兒童及少年保護法」，父母應注意而未注意、沒有給予孩子應有的照顧，這已經涉及兒童虐待的「疏忽」範圍，醫師依權責必須向社福單位舉報。

劉倩如說，兒少法確實有對「疏忽」的究責條文，但實務上，家長因沉迷賭博、線上遊戲等，忘記給嬰幼兒飲食、添加衣物而導致傷害，才會認定是父母「疏忽」造成「虐待」，本案是家長欠缺交通安全知識，考量犯意和刑罰比例原則，不致科以刑責，以往曾發生家長未注意，導致在家中幼兒不幸墜樓，都要求家長接受親職教育課程。