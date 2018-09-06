〈台北都會〉林右昌報告政績 蔡英文肯定

2018-09-06

〔記者楊淳卉／台北報導〕基隆市長林右昌昨天到民進黨中常會專題報告、分享政績，黨主席蔡英文語多肯定，相信林右昌會高票連任，因為市政都規劃好了，剩下就是執行再執行、建設再建設，基隆將從原本衰敗的港口，發展為現代化新型的港都城市。

林右昌表示，上任後把基隆放在大台北首都圈，重新定位基隆的角色和所需的公共建設，讓基隆成為首都圈東側的海洋門戶，他細數任內政績，包含火車站都更、海軍威海營區遷移、街道纜線清整等；他形容說，基隆是發展很早的都市，市府就像「穿著西裝改西裝」，必須縝密地把計畫、介面銜接好，他才能在三年多完成這麼多工程。

蔡英文表示，二○○九年是民進黨最困難的時候，連找候選人都困難，但林右昌自告奮勇，二○一四年感謝基隆市民給年輕人機會，讓林右昌擔任市長，這幾年基隆的建設沒有讓基隆人失望。

蔡英文說，基隆以前的感覺是灰灰的，但最近幾次從基隆回來，她向準備買房子的幕僚建議「要不要在基隆買房，很有潛力！」基隆過去被認為是老態的城市，現在看起來年輕，林右昌已改變基隆的未來。

蔡英文說，林右昌用心規劃市政，從大處著眼、小處著手，財政一點一滴做，有些地方甚至不用花錢，最讓她感動的是，林右昌推動的海洋廣場空間活化改善工程，鋪地板間隔設計為○．二公分，穿高跟鞋的女生不怕被卡住，市政細心程度讓人感動。