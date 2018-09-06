〈台北都會〉《新北社會住宅課稅》侯友宜怨中央 反擊綠擋優惠

2018-09-06

〔記者陳心瑜、賴筱桐、葉冠妤／新北報導〕新北市政府對社會住宅課徵房屋稅、地價稅，民進黨新北市長參選人蘇貞昌批評「愚蠢」，國民黨新北市長參選人侯友宜及市政府都回應說，老縣長根本不了解狀況，因為中央給新北市的財源最少，市府必須珍惜且善用每一分收入，才能投入更多公共建設；侯並說，市府當初提議減徵社宅的兩稅，遭民進黨議員阻擋才沒通過，他當選後會與議員溝通，爭取支持減徵。

侯友宜昨天到新莊區宏泰市場拜票，在議長蔣根煌、市議員黃林玲玲等人陪同下，獲得許多攤販、民眾的熱情回應；侯友宜先前製作競選小物「鐵侯子」令牌送給一千位民眾，他昨天拜訪板橋區「黑白泓」海鮮燒烤餐廳，老闆林定詮是支持者「鐵侯子」，侯友宜希望聚集更多人的力量，號召「鐵侯子」鐵粉站出來力挺。

侯友宜說，他的競選主軸是「厚友誼」，一處地點張貼「厚友誼」的圖示、旗幟或布條，就表示是支持侯友宜的據點，「鐵侯子」是指個人，像「鐵粉」一樣，是鐵桿子的兄弟，選戰需要「鐵侯子」支持，這是他人生的第一場選戰，希望「鐵侯子」鐵粉站出來，聚集更多人的力量打贏選戰。

對於蘇貞昌批評針對社宅徵稅「愚蠢」，市府發言人張其強回擊說，老縣長搞不清楚新北市的現況，那才叫愚蠢，否則就是裝傻。新北市社會住宅在今年底可完成五六一九戶，是六都最多並超過其他五都的總和，但中央對新北市的預算分配卻是六都最少，去年新北市每人平均獲得中央預算僅二○四三元，必須珍惜且善用每一分收入，才能投入更多公共建設。