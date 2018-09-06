〈台北都會〉《新北社會住宅課稅》蘇貞昌罵愚蠢 應該不要徵稅

2018-09-06

〔記者李雅雯、何玉華／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨天到蘆洲區湧蓮寺附近商圈拜票，對於新北市政府向社會住宅課徵房屋稅、地價稅，他批評這是很愚蠢的作法，對於推動社會住宅毫無幫助和鼓勵。

市府市政會議前天通過「興辦社會住宅及公益出租人出租房屋優惠地價稅房屋稅自治條例」草案，擬對社會住宅房屋和地價稅率減徵五十％、包租代管減徵三十％。蘇貞昌批評說，政府蓋社會住宅，地方政府不應再徵稅，其他五都沒收，唯獨新北市課稅，他話鋒一轉，再諷侯友宜的文大宿舍案，指市府應該針對「把一棟房屋分成九十九塊門牌，收高額租金卻不繳一毛錢房屋稅的人」來課稅才是正當。

蘇貞昌昨晚成立中藥商後援會，他逐一授予出席者聘書並合照，活動大約一個半鐘頭結束，蘇的幕僚立即將照片沖洗出來、裝框，一一送給出席者；蘇貞昌說，這就是做事的效率，他並酸說，不像「有人」參加議員的活動，自己還帶紅布條，在活動現場一拉就說成立後援會，「哪像我們做事這麼用心」。

蘇貞昌也提到他昨天一整天的行程，一早到蘆洲，接著到中和、永和、新店，又回到辦公室開會，晚上出席中藥商後援會，今天清晨五點就要去板橋果菜市場掃街，「有空的一起來」，引起台下一片笑聲。他說，剛參選時，外界質疑他「太老」，現在很多人問他「體力怎麼這麼好？」扭轉外界對他年齡、體力的質疑。

蘇貞昌也提到都市再生、補助長者裝假牙、垃圾專用袋降價等政策，他表示「老縣長當新市長」，做得一定比過去八年更好，也會比台北縣長時做得更好。