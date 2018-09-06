〈台北都會〉三芝共榮安康社區獲金牌農村 朱立倫贈匾

2018-09-06

全國競賽 僅3處獲獎

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市三芝區共榮暨安康社區推動里山倡議（兼顧生物多樣性維護與資源永續利用）、致力友善耕作，代表新北市參加首屆全國金牌農村競賽，獲得全台只有三座的「全國金牌農村」殊榮，市長朱立倫昨天到社區參訪，致贈匾額感謝社區民眾的努力，要推廣到市內其他農村社區。

農委會今年舉辦首屆「金牌農村競賽」，三芝區共榮社區暨安康社區、新竹縣北埔鄉南埔社區和台東縣鹿野鄉永安社區，是三大金牌社區。

友善耕作 八成居民實踐

市府農業局指出，三芝區共榮暨安康社區約有廿三公頃，由三十二位農民進行友善環境耕作，一年四季都有農特產收成，從十二年前僅有十五％居民從事農作生產，如今已高達八成居民從事生產，並發展農夫學堂與農夫市集；社區也營造梯田復育、污水淨化，定期舉辦學校的免費農事體驗、回饋社會，成為水保局加入聯合國「里山倡議國際夥伴關係網絡」會員的案例。

市長體驗 肯定社區努力

朱立倫走訪社區內的農夫學堂、生態教學據點、產地漫遊道及污水淨化區等，欣賞田園美景，也到友善耕作田園區體驗採芋頭，他肯定社區農民打造成結合生態、生活、生產的「三生一體」社區，值得推廣到其他農村社區。

共榮社區理事長林義峰表示，社區從二○一二年起推動農村再生計畫，以「里山倡議」為核心，社區居民在農夫學堂裡共同訂定當年度計畫，因社區居民善待土地，不但維持生物的多樣性、增加友善耕作面積，更成功帶動青年農民返鄉耕作。