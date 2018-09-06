〈台北都會〉投資環境劣化 〈企業總部、研發中心〉設置比例下降

2018-09-06

審計部報告 招商優勢與條件弱化

〔記者蕭婷方／台北報導〕審計部二○一七年度報告中指出，台北市雖然匯聚台灣五成以上僑外投資金額，及六成以上新設立外商公司，具有吸引投資優勢，但企業營運總部及研發中心占全國比重呈現下降趨勢，顯示台北市「招商優勢與條件有弱化趨勢」，將影響後續投資及創新動能；審計部報告也顯示，投資環境劣化使企業投資進駐意願降低。

產發局：積極開發公有產業用地

對此，產發局回應，已積極開發公有產業用地，規劃辦理開發計畫，並設立投資服務辦公室，希望能吸引更多企業於台北市設立研發中心與營運總部。

產發局於二○一七年編列三億二千五百七十萬元預算提供台北市廠商多元獎勵補助與融資，輔導企業投入創新創意，希望推展國際貿易、強化產業、擴大就業市場，藉此活絡台北市經濟。日前台北市產發局與市長柯文哲還高調召開記者會，強調台北市補助創新產業與企業融資的佳績。

不過，審計部調查報告指出，台北市研發中心設立家數占全國比重已由二○一三年的二十八．六三％持續下降，二○一七年僅剩十八．四○％；台北市企業營運總部設立家數占全國比重也從二○一三年度的二十六．一一％，至二○一七年已緩降至二十五．五六％。

議員：政治風險、產業政策搖擺提升

對此，台北市議員徐弘庭分析，由於北市近年政治風險、產業政策搖擺提升，如大巨蛋等五大案懸而未決，政治因素為導致企業進駐意願低主因。

台北市議員許淑華則表示，台灣的股市仍維持在萬點高峰、鄰近的亞洲國家新加坡外商與企業投資熱度也不減，顯示資本市場仍有投資的餘裕，北市無法引外商與企業掏出錢來投資，主因正是政治風險。

五大案讓投資進駐意願降低

許淑華舉例，柯文哲甫上任就大打雙子星、大巨蛋與美河市案，卻未對產業做明確具體的規劃，業界不滿北市政治風險高，更寧可轉移至桃園、新竹等外縣市；許更說，大型建設案停滯，也將導致產業不振、無法擴大就業市場，難以增加北市的產值，長期來看不利北市稅收。

許淑華進一步說明，綜觀台北市近期招商成果，光台北市議會舊址就流標六次，最後是大降權利金、大幅修改招商條件才有廠商願意投資。