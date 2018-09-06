〈台北都會〉新北柑城橋改建 7日起交管改道

2018-09-06

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市柑城橋是跨越三峽河、聯繫樹林柑園地區與板橋、土城之間的重要橋樑，新北市府工務局表示，由於橋面狹窄、橋齡老舊，造成交通壅塞，將辦理改建工程，進行下游側的新橋人行道、景觀欄杆及通往三峽方向擺接堡路施工，九月七日起實施交通改道措施，有兩個號誌管制路口，預計明年三月完工，橋面將拓寬至廿四．四公尺，紓解車流。

新建工程處表示，柑城橋曾在二○一六年進行拓寬及引道改建工程，因此施工期間還能通行，目前已完成上游側新橋及擺接堡路往板橋方向並開放通行，現階段將進行第三次交通維持改道計畫，工程期間往三峽方向的車輛先維持現況，仍行駛下層道路及交維便橋，改道後增為兩個號誌管制路口，施工團隊分別管制往三峽方向及往板橋方向車行動線。

新工處指出，改道期間將封閉橋樑下游側，拆除臨時水泥護欄，增建人行道、橋樑護欄、景觀欄杆等永久設施，擺接堡路的部分需將往三峽方向的剩餘道路完成，並於施工時銜接既有路面，讓車輛後續能順利通行。

預計明年三月完工

新工處說，改建工程預計二○一九年三月完工，從目前的十公尺拓寬至廿四．四公尺，配置雙向各兩線主車道、機車道及人行道，並新增自行車牽引道銜接河濱自行車道，讓往返樹林柑園到土城、板橋的交通便捷快速，行人及自行車友的用路權益也受到保障。