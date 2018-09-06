〈台北都會〉翻轉治安死角 永和地下道變性平藝廊

2018-09-06

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市永和區的人口密度很高，區內有十條人行地下道，用來保護學童交通安全，但先前因缺乏維護而成為治安及環境死角，永和區公所工務課長劉廉中推動與附近的學校合作，將地下道大改造，變身為藝文走廊並配合宣導性別平等教育等，活化地下道的功能，獲得社會局表揚並將研議推廣。

工務課長劉廉中 推動學校認養

劉廉中服務公職十年，去年起擔任永和區公所工務課長，新北市有廿七座人行地下道，永和區就占了十座，全市密度最高，他注意到永和區的人行地下道因為使用率不高且缺乏維護，長年下來逐漸變得陰暗潮濕、牆面剝落並有街友聚集，成為環境髒亂及治安的死角，久而久之形成惡性循環，民眾更避而遠之。

劉廉中思考改造地下道通行環境，提升民眾使用意願，他邀集相關單位會勘並擬定維護措施，也和警方建立聯繫警鈴，跨單位合作翻轉一般人對地下道「潮濕、陰暗、危險」的刻板印象，他認為把地下道作廢很可惜，必須讓民眾願意使用。

性平彩繪或畫展 童趣畫作上牆

他拜訪地下道周邊的學校，包括網溪、永平、永和、秀朗國小，復興商工、福和、永和國中及永平高中等，並結合在地熱心組織（例如樂華夜市商家），由學校認養鄰近地下道的性平彩繪或性平畫展，融入性平教育與區域特色，將學生童趣的畫作放在地下道陳列展覽，讓地下道變身為藝文走廊、性平教育藝廊。

小朋友主動走進 地下道變安全

永和區的地下道已從原本的治安死角、乏人問津的公設，如今蛻變成具有地標性的性別友善景點，創造婦女、學童及區公所三贏。永平國小校長徐韶佑說，學校之前鼓勵學童走地下道，但效果不佳，自從與區公所合作活化地下道後，小朋友看到自己的畫作被放在地下道展覽，開始主動走入地下道，走的人漸漸多了，地下道就越來越安全，從以往的惡性循環變成正向的循環。