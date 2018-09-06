〈北部〉富里有機羅山村 中秋推露營、路跑

2018-09-06

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣富里鄉羅山村是全台首座有機村，水稻種植面積約二百公頃，被視為花東縱谷著名「米倉」，花東縱谷國家風景區管理處今年中秋連假將在羅山村舉辦兩天一夜的趣味路跑及露營活動，邀約遊客深入有機村，體驗當地的自然無毒好風光。

羅山村因水質、土壤乾淨無污染，加上風景優美，在二零零二年成為全台第一個有機示範村，村內至今還保留傳統三合院，稻田裡常出現白鷺鷥，更能在山溝中發現蛤仔、溪蝦等生物，宛如世外桃源。

縱管處趁著中秋節三天連假在羅山遊憩區舉辦二天一夜趣味路跑及露營活動，並結合在地農家、特色景點，搭配趣味闖關活動、夜間觀察和BBQ，讓喜歡健身、路跑及露營的遊客一次滿足所有需求，身處有機村放鬆享受美好假期。

參加者都能獲得選手包一份

縱管處長林維玲說，活動內容包含露營及趣味路跑，民眾可選擇二者或擇一參加，參加者都能獲得選手包一份，其中活動採積分賽，各組前六名將有機會拿到電子行動冰箱、露營桌椅、露營燈、超商禮券等好康大獎，歡迎民眾踴躍報名，詳情可上縱管處官網查詢。

縱管處今年也在JOBUS旅遊平台首推「來去縱谷住一晚」主題活動，標榜深度旅遊花東，邀遊客進行農事體驗，花蓮遊程包含夜宿六十石山特色民宿觀星、賞最夯的金針花外，也能走訪瑞穗、富里鄉訪菸樓，並到羅山村製作有機泥火山豆腐，享受羅山瀑布的大自然芬多精。