〈北部〉新竹115縣道拓路 豬舍坍塌豬摔死

2018-09-06

〔記者黃美珠／竹縣報導〕大雨成災？新竹縣一一五號縣道正在施工拓寬，沒想到昨天廿五公里處卻發生路旁邊坡上的豬舍幾乎整個坍塌，造成一百卅一隻下週就要出售的成豬，有十隻直接從約兩層樓高的邊坡摔落路面，有五隻當場慘死，另有多隻受傷。相關單位昨天初步會勘研判，可能是施工擾動到豬舍的地基加上前一晚大雨所致，但確實如何還待調查。

勞動黨新埔鎮代陳新源說，事發地點一一五號縣道南下車道處，該路正在做拓寬，路外的邊坡上方就是陳姓鄉親的豬舍，豬舍外面有道砌石駁坎。

他說，這道駁坎很老舊，研判就是打了鋼樁保護可能恰好適得其反，所以有關單位才沒有做任何防護，以致發生意外，所幸沒有人員受害。

工務處養護科直言，懷疑可能是因施作排水溝過程中發生了擾動又天雨所致，今天下午將邀請相關單位到場再次會勘調查。

豬舍主人陳進裕說，豬舍大約有七十幾坪，關了一百卅一隻下週就要拍賣的大豬。

昨天意外發生時，鄰馬路的四欄豬舍整個崩塌，豬隻嚇得拚命逃竄，造成十隻大豬直接摔下五、六公尺深的邊坡，其中五隻當場斃命，另外有的豬被土石或彼此壓到受傷，有的逃跑時跛了腳，他已緊急出清這批豬隻，希望把損害降到最低，只希望縣府相關單位能把他的豬舍儘速修復。