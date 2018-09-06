〈北部〉建商捐3戶住宅 頭份設社照據點

2018-09-06

創苗栗特殊捐贈案例

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府配合中央推動長照2.0，廣設社區照顧關懷據點，也透過都市設計審議，要求開發商提供睦鄰措施，獲勝華建設公司響應，把準備在頭份市東庄里興建的建案大樓，捐出三戶，供縣府設置社區照顧關懷據點，預計可服務鄰里五百名長者。此項捐贈也創下苗栗縣特殊捐贈案例，依據周邊建案交易實價登錄，三戶市價超過一千五百萬元。

縣府工商發展處表示，縣府從以人為本的觀點出發，在現行都市設計審議的架構下，把關建築開發案的環境品質、減少對地區的衝擊，更要求各式睦鄰措施，包括街道退縮、植栽綠美化等，並透過容積移轉的獎勵，打造更現代化的都市風貌。

市價逾千萬 免收管理費

勝華建設公司在竹南頭份都市計畫區的頭份市東庄里，規劃興建地下三層、地上十五層，共計一百八十七戶的住宅大樓，響應縣府推動的都市設計睦鄰措施，在都市設計審議過程中，提供一樓一戶、二樓兩戶，共約七十三‧二一坪，含公共設施面積共計約一百二十二‧二坪的空間，供縣府設置社區照顧關懷據點使用，同時設置無障礙設施，未來免收管理費用。

預計可服務約500名長輩

捐贈儀式昨天舉行，縣長徐耀昌頒贈勝華建設公司經理丁健展感謝狀，感謝該公司支持縣府推動的都市設計睦鄰措施，讓社區照顧關懷據點隨住宅大樓完成而啟用，預計可服務頭份市東庄里共約五百名長輩。

勝華建設公司捐房協助縣府設置社區關懷據點，也創下縣內特殊捐贈公部門的案例；徐耀昌希望藉此案例能夠拋磚引玉，未來透過都市設計審議，要求建案提供更多公益性設施，讓建築開發可以兼顧環境品質提升與社會公益的實踐。

縣府工商發展處長黃智群說，包括竹南頭份都市計畫區在內，苗縣於二○一四年迄今，透過都市設計審議把關，經容積移轉已取得○‧七公頃的公共設施保留地，節省徵收土地費用約二‧六億元，取得一百七十萬元社會住宅基金，辦理社會住宅相關規畫研究等，取得三百七十一萬元公共設施認養及管理維護使用費，可用於都市計畫區內公共設施用地開闢及管理維護使用。