〈北部〉《桃園》「飛羽」找到了 竊男掰不吉利要移走

2018-09-06

警調閱監視器找回展品

〔記者李容萍／中壢報導〕桃園地景藝術節「藝遊中壢上河圖」中壢展區於近環北橋的公園小山丘設置「水的密碼」裝置藝術，作品之一八隻具可愛意象白鷺鷥「飛羽」，前天上午發現遭竊後，中壢警分局興國派出所經調閱環北路沿線監視器追查，昨逮捕涉案的五十五歲林姓男子、尋回展品，林男落網瞎扯是回收「七星八卦收魂陣」要施法鎮壓、消災解厄，訊後被依竊盜罪嫌送辦。

警方追出林男的騎車路線，昨天中午前往中壢區中豐路林男住處追查，林男在警方出示監視器畫面後，坦承拿走作品，隨後帶警方到新中北路倉庫取出地景藝術節的「飛羽」展品；策展團隊開心領回作品後，正檢視作品完整性，並加強作品結構後，將放回原地展出。

林嫌自稱道長 要施法鎮壓

林男雖被人贓俱獲，但應訊否認是偷竊行為，還自稱「道教道長」，說自己經過環北橋旁小山丘「看出」這幾件作品「不吉利」，於是移除作品帶回倉庫，準備施法消災解厄，還言之鑿鑿從運勢、命理等角度分析，指這八隻「 飛羽」就是七星八卦收魂陣，專門收鬼魂、減人壽，他移走的用意是為了化解災難，準備在倉庫施法鎮壓。

文化局長邱莊秀美得知警方一天就找回藝術家和地方共同創作的作品，除了感謝中壢警方協助，也表示桃園地景藝術節作品多數是藝術家和社區居民、小朋友合作，籲請民眾一起愛護參展作品。