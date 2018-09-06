〈北部〉《桃園》龍潭百年石拱橋恐崩 公所修繕高規格

2018-09-06

〔記者許倬勛／龍潭報導〕龍潭區龍潭大池上游的上林自行車道有座百年「石拱橋」，往來單車騎士眾多，總吸引遊客駐足，近日因大雨侵蝕，橋墩與基座出現毀損、搖搖欲墜，地方憂心拱橋崩塌，籲請公所僱請工匠修復。龍潭區公所表示，近期會派員搶修，並通盤檢查橋身結構安全。

文化局列冊追蹤 公所將請工匠出馬

文化局文化資產科長魏淑真指出，「石拱橋」為具潛在文化價值的建造物，已列冊追蹤管理，區公所為管理單位，施作任何工程或養護前需經文化資產委員會審核，不會貿然破壞古物風貌。

區公所表示，「石拱橋」雖有百餘年歷史，但迄今仍未認定為古蹟，一般而言，必須等到列為古蹟後，才能改用符合當初建築材質的工法重新修復，因地方非常關切拱橋，公所會聘請具維修古蹟專業的工匠，以「最高規格」維護。

龍潭區公所指出，「石拱橋」因無通行需要，且為了維護古橋，早在數十年前就禁止通行，近日因午後陣雨頻繁，可能是橋下水位上漲，反覆沖蝕基座、橋墩，造成駁坎及邊坡發生崩裂，受損情況十分嚴重。

由於修繕工程需先進行抽水，工務單位考量近日天氣仍不穩定，如再降雨恐影響工程安全，且工程品質下降，昨先行派員評估，近期會請包商採灌漿工法先填補崩壞缺口，穩固橋下基底。

議員盼此次能採「修舊如舊」修復

市議員徐玉樹昨前往現勘表示，三年前區公所找包商用混凝土加封橋面，令百年老橋古味盡失，引來文史團體強烈不滿，希望這次工務單位能採「修舊如舊」方式，不要再抹煞珍貴的文化資產。徐玉樹說，待「石拱橋」修復後，將邀請市府文化局文資課派員會勘，盼能列為文化古蹟。