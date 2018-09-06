〈北部〉《桃園》65-74歲免費打疫苗 肺炎降五成

2018-09-06

市府編預算加碼接種

〔記者陳昀／桃園報導〕肺炎佔國人十大死因第三位，尤以六十五歲以上長者為高感染族群，但中央只開放七十五歲以上免費接種肺炎鏈球菌疫苗，市府從二○一三年起每年編列近一千二百萬元補足六十五至七十四歲的年齡層缺口，此後五年來侵襲性肺炎感染率下降幅度高達五十．三七％，優於全國平均的廿八．三六％；由藥劑生、西藥商、藥師三大公會組成的「藥騎隊」昨天在市府前誓師，要從社區藥局協助推廣疫苗。

去年底再將疫苗升級

市府二○一三年起每年編列近一千二百萬元，補助六十六至七十四歲長者免費接種一劑多醣體肺炎鏈球菌疫苗（PPV23），去年底加碼為六十五歲者疫苗升級，接種新型的肺炎鏈球菌結合型疫苗（PCV13）。

防禦力可以維持10年

衛生局疾病管制科長陳效君表示，全市滿六十五歲長者有廿四萬五三一六人，為提升防護力，讓過去從未接種過肺炎鏈球菌疫苗的長者，從六十五歲接種新型的PCV13、隔年再接種PPV23後，效果就能維持至少十年，而中央對年滿七十五歲者提供的也是PPV23疫苗。

市長鄭文燦表示，五年來已有三萬五千多名長者受惠，接種率達卅九．九二％，高於全國平均的三十．六％；侵襲性肺炎發生率也從二○一三年每十萬人口有二．七人感染，下降到去年每十萬人口僅一．三四人感染，降幅達五十．三七％。

衛生局提醒，符合公費接種對象，全年都可攜帶身分證明文件及健保IC卡到十三區衛生所或四十家合約醫療院所接種疫苗，相關疑問可撥打市民熱線：1999，或24小時防疫專線：0800-033-355洽詢。

另外，鄭文燦表示，衛生局從今年三月起提供疫苗冷藏車宅配到點服務，縮短合約醫療院所請領疫苗時間，也保障疫苗品質，深受好評。