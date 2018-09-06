〈北部〉花蓮文旦比賽 瑞穗柚農奪4金

2018-09-06

〔記者花孟璟／花蓮報導〕瑞穗鄉農會承辦今年花蓮縣文旦柚果品比賽，參賽的卅六位農民都是瑞穗柚農，其他產區未有農民參賽，比賽由花蓮農改場專家等擔任評審，由於目前還在文旦採收期，昨天下午公佈四金四銀四銅牌名次時，農民大多都還在山上忙著採收，無暇關心比賽結果！瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇說，預計本週六起連續三週週末，將到台北希望廣場、板橋火車站為農民行銷。

花蓮縣文旦果品比賽昨由「鶴岡文旦」的故鄉瑞穗鄉農會舉辦，由農委會花蓮農改場文旦研究專家劉啟祥等擔任評審，下午公佈評審結果。

品質平均 得牌文旦糖度十二度以上

金牌有陳金河、林冠慶、陳登豐及曾建平等四位；銀牌獎有林誠雄、林秋妹、宗德訓、陳增坤；銅牌獎則有歐穆燐、楊儒榥、吳程萬、方文勝。

農會總幹事黃盛皇說，今年文旦品質都很平均，得牌的文旦糖度都在十二度以上，一般消費者多以為「鶴岡文旦」最好吃，但今年金牌文旦包括陳登豐、陳金河的文旦都不是「鶴岡文旦」，陳金河的文旦種在瑞祥村，陳登豐柚園在瑞穗鄉的台九線路邊，可見管理及栽培技術更影響品質。瑞穗鄉農會將在本週六、日、以及本月十五、十六日在台北市希望廣場展售；十、十一日在新北板橋農會；另瑞穗鄉公所也將在下週十四、十五日於台北捷運海山站出口展售，歡迎消費者選購。