〈北部〉南澳神秘海灘危險 封閉10天

2018-09-06

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣南澳神秘海灘、南方澳內埤海灘，連續發生落水事件，分別造成五人與兩人身亡。縣府以行政執行法「避免急迫危險」，宣布神秘海灘九公里海岸線，昨起至十四日封閉十天，待縣府研訂管制措施才會重新開放；至於內埤海灘，東北角風景區管理處表示，該處是公告禁止游泳區域，違反規定可開罰五千元。

縣府研訂管制措施後 再重新開放

二日下午，南澳神秘海灘接連發生沙灘車被大浪捲走，造成五人死亡，為當地近五年最嚴重意外，宜蘭縣政府為避免憾事再發生，代理縣長陳金德宣布神秘海灘封閉十天。

昨日上午十點，副縣長余聯興偕同相關單位到現場設立告示牌，並拉起封鎖線，管制範圍北起南澳溪口，南抵觀音隧道南口，東臨海岸線，西至蘇花公路，封閉海灘長度約九公里，全天禁止人、車進入，封閉期間每天上午七點至晚間六點，由警察、消防人員進駐管制。

余聯興說，神秘海灘封閉後，縣府將邀相關單位共同研訂管理規則，同時整頓海灘環境，神秘海灘未列入風景特定區，屬一般海灘，目前並無罰則，會先以勸導為主，再研究看看有無適合法令。

內埤海灘奪2命 議員籲加強管制

至於內埤海灘，縣議員邱嘉進昨也邀集相關單位會勘，要求縣府在風浪達一定規模時，應啟動緊急應變措施，請海巡署等單位派員加強管制。「縣府有責任！」余聯興說，內埤海灘雖屬東北角風景區管理處負責，但縣府不會坐視不管，會邀集相關單位討論具體、可行的管理方法。

東北角風管處副處長陳煜川說，內埤海灘已劃入風景特定區，也公告為禁止游泳區域，全天都有巡護人員監看，違反規定者將先勸離，屢勸不聽可依「發展觀光條例」開罰五千元，遊客經勸導都會離開，目前無開罰案例，至於踏浪戲水也有安全疑慮，同樣會勸離。