〈北部〉《桃園》八德、大溪上國3 市府擬設大鶯豐德交流道

2018-09-06

〔記者陳昀／桃園報導〕大溪、八德主要道路每逢假日尖峰總是車潮滿滿，市府交通局為此規劃銜接國道三號高速公路的第二交流道（大鶯豐德交流道），讓要上國道三號的車輛不必再繞遠路，造成不必要的交通負擔；市長鄭文燦昨於市政會議裁示，九月底要將可行性研究方案提報交通部高公局審議，十月十五日對外說明規劃情形。

交通局長劉慶豐表示，往返大溪區的車輛要上高速公路，必須繞經鬧區、上武嶺橋到埔頂，才能從大溪交流道進入國道三號，每逢假日、交通尖峰時段總是塞車，即便拓寬了台四線介壽路，也難以負荷這些車潮。

劉慶豐指出，八德有廿萬人口，尤其八德擴大重劃區居民持續遷入，目前只能透過大湳交流道進入國道二號，也有相當距離，這些情況都增加市區道路的負荷，必須減少非必要車次。

盼設雙苜蓿葉型

劉慶豐表示，交通局去年完成「增設交流道區位分析」，從十多個點篩選出大溪區大鶯路、八德區豐德路為最方便的設置點，能同時服務兩行政區的市民，將建議設置雙苜蓿葉型交流道（設置四個環形匝道，讓左轉車輛行駛約二七○度的環道後，自右側匯入高速公路），初估聯絡道經費廿三．三億元（含用地費三．八億元）、交流道設置經費廿一．八六億元，總經費四十五．一六億元。

預估27個月工期

鄭文燦指出，增設第二交流道預計工期廿七個月，對紓解八德、大溪交通極有助益，未來八德擴大重劃區、大溪埔頂重劃區、大溪舊城區等，都可利用第二交流道快速連結國道三號。

鄭文燦表示，大鶯豐德交流道的區位可行性研究規劃，已於八月中召開地方說明會，市政會議通過後，將由交通局彙整修正意見，並責由交通局與工務局研議拓寬大鶯路，讓整體設計更加完備。