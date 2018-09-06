〈中部〉台中4大商圈推無現金交易 接力送優惠

2018-09-06

〔記者張菁雅／台中報導〕無現金交易成為趨勢，市府九月至十月在四大商圈舉辦「無現金交易GO購樂」系列活動，民眾使用行動支付工具付費，除享有優惠，還能抽電動機車、智慧型手機等大獎。

9月至10月GO購樂

市府經發局昨邀請太平樹孝商圈、美術園道商圈、天津路服飾商圈、一中商圈與行動支付業者，共同宣布活動起跑。其中，太平樹孝商圈活動期間為即日起至九月十五日，集點滿額可獲抽獎資格；美術園道商圈九月十日至十一月九日，集點兌換限量好禮；天津路服飾商圈十月一日至廿七日，滿額送優惠券；一中商圈十月一日至廿六日，集點滿額獲抽獎資格。另外，各商圈也選擇一天舉辦主題活動，消費者可享超低優惠。

經發局表示，除商圈系列活動有兩百多項好禮，十一月中旬還將舉辦抽獎活動，提供Gogoro電動機車、iPhone手機、Dyson吸塵器、液晶電視等大獎。

經發局長呂曜志表示，隨著清泉崗國際機場航線持續增加，台中的國外旅客人次逐年提高，市府推動無現金交易，讓國外旅客不必兌換台幣，就能到各商圈消費；店家原本擔心裝設讀卡機有營業資料會被查稅，國稅局已提供租稅優惠，大幅提高店家加入無現金交易行列的意願。

全市商圈300店 可用行動支付

台中市各商圈目前總計有三百間店家可使用行動支付，上述四大商圈每處至少有卅家，天津路服飾商圈更多達八十家，希望打造為智慧商圈。一中商圈表示，該商圈有許多小吃，使用行動支付後，店家不必一邊製作美食、一邊收錢與找錢，衛生又快速。