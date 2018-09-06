〈中部〉《大台中少年英雄》高中生半工半讀 顧癌爺養幼妹

2018-09-06

〔記者蔡淑媛／台中報導〕「阿公生病了，換我照顧他！」外公開計程車獨力養大忻哲和妹妹，曾獲模範父親表揚，如今罹癌臥床，十七歲的忻哲一肩扛起家計，半工半讀，顧外公又養妹，去年獲得群園基金會孝德金質獎。忻哲說，他學會煮咖啡、吹薩克斯風，將來要當咖啡師、街頭藝人，樂觀正向。

父母失聯外公養大 克逆向上

忻哲從小父母失聯，由外公撫養長大，在他小六時，外公罹患胃癌、大腸癌，國二時就臥病在床，忻哲扛起照顧阿公和妹妹的責任，高職讀夜間部餐飲科，白天在咖啡廳打工，打工薪資一萬多元，全用來租屋及外公醫藥費，沒有年輕人的叛逆和怨言，俊秀、靦腆的他只說︰「以前阿公照顧我，現在照顧他是我的責任！」

愛薩克斯風 夢想當街頭藝人

即使家庭破碎貧困，忻哲仍樂觀向上，在樂愛生命基金會的幫助下，到咖啡廳打工、學煮咖啡，煮出來的咖啡又香又醇，拉花也一級棒，頗受客人好評；曾在國中管樂隊擔任薩克斯風手的他，在基金會提供樂器下持續學習，曾揪團騎單車環島表演，他說，要考咖啡師和街頭藝人證照，闖出一片天。

就讀高三園藝科的玹翊來自單親家庭，媽媽獨力撫養她和妹妹，國中時在設計展現天賦，但為了家中經濟，改讀媽媽期望的園藝科且學雜費全免。她努力向學，投入園藝設計領域，也幫農會推廣農業，她說，要改變現狀，就要更努力學習。

就讀清泉國中的辰嘉，父母採開放教育，她從小沒上過安親班、補習班，功課仍名列前茅，把握學校資源，在校認真學習，社團學畫畫到參加全國美展初賽獲獎，體育打球也不輸人，全能發展。

群園基金會第四屆大台中少年英雄獎甄選開跑，三名去年金質獎得主現身分享經驗，鼓勵更多少年無畏挫折，成為少年英雄。