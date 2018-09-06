〈中部〉漁村女兒柯宜汝 護理師國考榜首

2018-09-06

〔記者張軒哲／台中報導〕勤能補拙！今年護理師國考放榜，弘光科大護理系應屆畢業生柯宜汝贏過台大、成大等國立大學護理系畢業生，獲得榜首；柯宜汝高中就讀嘉義縣東石高中，考上弘光護理系，國考前三個月每天Ｋ書十八個小時，榮登國考榜首，讓父親非常高興。

柯宜汝家中從事養殖業，父親養魚，母親幫人挖蚵殼，國中時成績不好，高中就讀東石高中普通科。她說，考大學時考量就業出路，與父母討論後，決定念弘光科大護理系，剛開始讀基礎醫學覺得很難，靠著上課勤做筆記，慢慢讀出興趣，目標是「畢業後馬上就業」，如今已在嘉義基督教醫院上班。

考前3個月 每天唸書18小時

柯宜汝說，她的成績在班上維持前三名，醫院實習一結束立即投入準備國考，平均每天只睡六小時，其他時間全都在念書，認真準備三個月，順利通過國考、取得護理師證照。因為全國太多優秀的考生，沒想到自己竟然是榜首，連家人都大吃一驚。

護理師國考只考學科，共五科專業科目、各八十題選擇題，平均六十分通過考試，今年有七千七百多人平均達六十分，柯宜汝以平均八十八分獲得第一名。

弘光護理系系主任陳淑齡、導師譚蓉瑩表示，柯宜汝在學校表現優異，能超越國立名校學生考出榜首佳績，護理系師生都與有榮焉，期勉她可以在職場持續發光發熱。