〈中部〉草屯垃圾堆如山 縣府向中央求援

2018-09-06

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣垃圾無法外運情況日益嚴重，草屯鎮垃圾場堆置縣內無法外運的垃圾已達一萬七千噸，公所請南投縣府趕快解決，而縣府環保局則說，環保署允諾補助壓縮打包覆膜經費，並協調其他縣市協助焚燒垃圾，但打包計畫環保署只核定一半經費，外縣市則未能增加焚燒的數量，若中央不協助，地方也無力解決。

因南投縣沒有興建焚化爐，全縣垃圾均得外運焚燒，但近幾年只要外縣市焚化爐歲修，垃圾就無法外運，必須先堆置在各鄉鎮，其中垃圾場地較大的草屯和竹山，每年都要被堆置大批垃圾。草屯鎮堆置的垃圾山，五月下旬是一萬六千公噸，本月堆置數量已達一萬七千噸。

外運量低 堆積達一萬七千噸

草屯鎮長洪國浩指出，南投縣去年產生的垃圾量達十萬零四千多噸，清運量則只有五萬一千三百多噸，清運比例不到五成，無法外運的就堆置，眼看堆積數量愈來愈多，擔心會引發地方民眾抗爭，希望縣府環保局能趕快解決該問題。

縣環保局昨日以「中央不協助，地方已無力解決！」來表達無奈，該局副局長林隆儒表示，二○○五年中央要南投府停建焚化爐，允諾協助廿年的垃圾轉運計畫，但轉運幾年後，南投縣就面臨垃圾無法順利轉運焚燒的問題。

壓縮打包覆膜 經費不足

林隆儒說，今年五月下旬環保署環境督察總隊副總隊長林左祥，到草屯了解垃圾堆置問題時，允諾補助壓縮打包覆膜的經費，並協調其他縣市協助焚燒垃圾，當時曾拜託環保署能協助將堆置垃圾去化完畢，但三個多月下來，外縣市協助焚燒的數量都無法增加。

另外，環保局提出壓縮打包覆膜的計畫，環保署只核定一半的經費，也讓打包計畫至今無法付諸行動。現在只能請中央幫忙，地方已無計可施。