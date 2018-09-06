〈中部〉創世義賣平安柚 議員助農叫賣文旦

2018-09-06

〔記者詹士弘／雲林報導〕中秋節即將到來，創世斗六院與斗六受天宮合作義賣中秋「平安柚」，凡認購創世基金會「平安柚」即可獲贈受天宮的「媽祖祈福小神衣平安符」，限量三百份；另政治人物也組成「叫賣團」，為斗六文旦農行銷。

創世斗六院長張曉蓉表示，院內目前安養四十二名清寒植物人，平均每人一日營養餐食費為三百元，一年約需四百五十萬元，中秋節將近，特別舉辦「平安柚」認購活動，希望大家一起關心植物人與其家庭，愛心專線：05-5377855，承天之柚小組。

斗六文旦農豐收，店裡文旦堆得像小山，政治人物將競選活動與水果產銷結合，幫果農促銷文旦，也增加曝光度；縣議員王又民表示，競選團隊組成文旦促銷團，用活潑手法協助果農叫賣，果農如需要幫忙促銷文旦，可洽王又民服務處。

中秋前夕，台塑企業暨慶寶公益信託低收入戶關懷弱勢，雲林縣麥寮鄉、台西鄉、褒忠鄉、崙背鄉、東勢鄉、四湖鄉及彰化縣大城鄉等七鄉一千兩百六十六戶低收入戶，每戶獲贈三千元禮金及禮品。

西螺福興宮今年普度日前結束，廟方依例與參加信眾共同捐出大批供品，並委請雲林縣警察局西螺分局、西螺老人會長青食堂、創世基金會斗六分會協助，將約五百份物資轉送給雲林縣及西螺鎮轄區有需要的民眾。