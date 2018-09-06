〈中部〉守護學生老司機退休 樟湖師生不捨

2018-09-06

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林縣樟湖國中小學斗六線校車司機許慶武昨天屆齡退休，三年多來他平安接送每個孩子，識途老馬的他要退休，令全校師生不捨；許慶武說，退休後他還是會回來當志工，因為他是樟湖的一份子。

許慶武︰會回來當志工

「校長，我來跟老闆說由我來接送孩子，因為我知道山路的狀況，等一下我會先開快速路，然後接台三線，避開市區積水的地方，我會帶鋸子和砍刀，山上雨大，竹子容易垂下來打到車窗……。」樟湖國小校長陳清圳每天都會接到許慶武的路況回報，每一通電話總是讓陳清圳感動許久。

許慶武是草嶺客運的司機，因為學校長期租用草嶺客運，三年多來都由他負責載送樟湖學生，儼然校車司機，孩子習慣叫他「許伯伯」，接送完孩子不是看他打掃社區土地公廟，就是在整理步道，或幫忙賣社區農家的農產品，忙得不亦樂乎。

視孩子如家人的許慶武，每次風災都會主動向老闆請纓由他負責到山上載送孩子，原來他曾駕駛四十呎長拖板車，即使是彎曲山路，也能平安把孩子送下山。

許慶武說，開拖板車是一個人，壓力較小，如今開客運校車載的是學生，壓力變大，但他視為載「幸福」，更加小心，也讓他與家長、師生建立起深厚情感。

昨天下午許慶武完成最後一趟載送學生任務後退休，廚工「阿珠姊」中午特別準備許多菜餚款待「許大哥」，把感謝放進每一道菜裡，陳清圳則致贈紀念品，許慶武再三叮嚀校長要向客運公司要求找一個很會開車的人來接班，眾人依依不捨，他則承諾一定會再回來。