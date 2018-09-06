〈中部〉志工多廚藝佳 灣橋老人食堂像辦桌

2018-09-06

〔記者蔡宗勳、丁偉杰／嘉義報導〕嘉義縣「作伙吃，有厝味」老人食堂，往往面臨志工廚師不足窘境，竹崎鄉灣橋老人食堂得天獨厚，有四十多位志工支援當廚師，還得分成四組輪流烹煮，且各界捐贈物資踴躍，每餐端出七、八道菜，老人家笑說「好像在吃辦桌」，幸福洋溢。

嘉縣是全國人口老化最嚴重的縣市，縣府團隊推動老人食堂，每據點補助開辦費與每人每週餐費三十元，廚工必須自行招募志工或募款聘任廚師，結果出現「城鄉差距」，目前全縣七十個食堂，有些廚房人擠人，有些則人手不足。

也有食堂志工不足 每週供一餐

山區某社區老人食堂在熱心人士奧援下，每週開伙五天，每天供應午晚兩餐，但原僱用的廚工離職後，找不到合適人選接任，只能由志工負責，在志工人力有限下，回復每週供應一餐。

灣橋社區理事長戴嘉宏說，灣橋志工隊目前成員八十多人，其中半數支援老人食堂廚房，都受過基本訓練，廚藝也具一定水準，且輪流掌廚帶動良性競爭，長輩們對菜色讚不絕口，每週三中午「作伙吃」也成了大家最快樂時光。

嘉縣社會局副局長張翠瑤說，開辦老人食堂有二大意義，一是連家麵店都沒有的偏鄉小村，讓老人家可以吃一餐熱騰騰飯菜，另一是生活機能完善的社區，可讓長輩們出來「作伙吃，有厝味」，延緩失能失智。

縣府︰擬朝團膳規劃 解決窘境

張翠瑤表示，老人食堂目前面臨最大的問題是廚房志工，鄉下很多六、七十歲的長者還要下田工作，中年人則要賺錢養家，志工招募不是每個社區都順利，未來可能朝團膳方向規劃，徹底解決供餐窘境。

華山基金會結合嘉市廚師職業工會昨天舉辦「中秋亮起來，老人才藝秀暨愛心餐會活動」，廚師工會理監事與會員提供食材，理事長許坤生號召總舖師一起為高齡長者辦桌，席開三十桌，現場更有高齡一百零三歲長者參加，市長涂醒哲帶領廚師為長者上菜，大家邊看才藝表演邊享受佳餚，場面溫馨熱鬧。