〈中部〉139線投市三彎路段 設測速桿

2018-09-06

速限下修為40公里

〔記者謝介裕／南投報導〕素有「死亡彎道」之稱的南投市一三九線三彎路段，南投縣警察局交通隊已安裝固定式測速照相桿，且限速四十公里，警方提醒往來的汽機車駕駛要遵守交通規則，避免超速被拍照開單。山上四里的里民則希望速限能與該路其他路段一致，維持五十公里，警方表示，會與公路總局南投工務段等相關單位討論。

一三九線全長約七十五公里，其中南投市三彎地區係最危險路段，而有「死亡彎道」之稱，四年前在縣府與南投市公所努力下，該路段從原先六公尺拓寬為十五公尺，但是車禍依舊居高不下。

機車競速事故多 今年已4死

據警方統計，今年一至七月，全縣發生的交通事故中，至少造成一人受傷以上的件數共有五二四二件，其中一三九線三彎路段就有三十一件，絕大多數與機車競速有關，並造成三件四人死亡的悲劇發生，警方遂決定安裝固定式測速照相桿，期盼能有效減少交通事故發生。

山上居民盼維持50公里

南投市永興、福山、鳳鳴、鳳山等山上四里民眾表示，深夜經常被重機的引擎噪音驚醒，很感謝警方安裝測速桿來改改善重機競速等交通問題，不過，一三九線在當地原本的限速為五十公里，如今僅三彎路段下修為四十公里，用路人稍有不注意便可能超速被開單，建議速限能維持一致性，以免惹來民怨。

針對地方民眾的心聲，南投縣警察局交通隊指出，有待與公路總局南投工務段等相關單位進一步溝通。