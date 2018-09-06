〈中部〉試辦兩天鹿港中山路車格 假日收費喊卡

2018-09-06

沒車格路段不收費 一路兩制惹怨

〔記者劉曉欣／彰化報導〕政策急轉彎！到彰化縣鹿港小鎮必經的中山路，每逢假日就交通打結，公所為改善此問題，原本從九月一日起，有畫停車格部分，採取假日收費制度，但因為「一路兩制」，部分路段沒畫停車格就不收費，引發民怨；鹿港鎮長黃振彥昨天親上火線，宣布暫時停辦！

「民眾的反映有理！」黃振彥強調，使用者付費已逐漸被民眾接受，但是同一條道路，卻因為有畫設停車格就收費，沒有畫設停車格的路段就不收費，民眾認為不公平，他覺得民眾的意見有道理，決定即日起暫停收費。

鎮長︰待畫設完整後再研議實施

黃振彥表示，鹿港中山路假日停車收費，九月一日、二日只是先行試辦，因為民眾認為「不公平」的反應聲浪有理，決定先行停辦，未來將等到整條中山路都畫設停車格之後，再來研議整條中山路假日停車收費的上路時間，但確切時間並無時間表。

對於鹿港鎮長黃振彥火速宣布中山路假日停收停車費後，不少人拍手叫好，但也有人認為，停車付費是趨勢，但應該具有公平性，未來如果中山路停車格假日收費全面上路的話，應該連同市區中正路、彰鹿路、文武廟一帶，以及鎮公所管理的公有停車場都應該全面收費，才是真正的公平。

鹿港鎮去年初開辦假日停車收費，每小時二十元，收費時間為早上九點到下午五點，收費路段為鹿港體育場附近、中央廣播電台附近、復興南路等路段；這次原本新增鹿港鎮中山路，鹿草路到民族路段的四十一個停車格在假日收費，但因為中山路民族路到三民路段沒有畫設停車位，引發「一路兩制」的批評，讓中山路停車格假日收費，只「試辦」兩天，就暫時「喊卡」！