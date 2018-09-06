〈中部〉岑海里求償爭回饋 港務公司月內答覆

2018-09-06

〔記者林宜樟／布袋報導〕嘉義縣布袋鎮岑海里在八二三豪雨成災，自救會受災戶直指地勢較高的布袋商港未做好治水致大水倒灌當地，要求台灣港務公司高雄港務分公司布袋管理處賠償，昨天協調會一度火爆，百餘位自救會成員在商港出入口道路堆放沙包象徵「要阻止淹水」，最後布袋管理處長王貞雄允諾，九月底完成港區沙包堆置工程，半年內設置臨時截流溝，後年元月完成設置擋水牆、排水及抽水站等設施，敦親睦鄰回饋金一個月內答覆，自救會才撤離，結束抗爭。

到場協調的立委蔡易餘說，岑海里淹水並非全然天災，建議請第三方單位鑑定釐清賠償責任，要求港務公司一週內回應，敦親睦鄰回饋金一個月內答覆，針對此事他將在立法院質詢交通部；會後，王貞雄與自救會就協議內容簽字，蔡作見證。

「港務公司生雞蛋ㄟ沒，棒雞屎ㄟ有。」自救會長翁億穎說，港務公司歹厝邊，水淹岑海里，危害里民財產和生命安全已經好幾年，從未賠償，居民忍無可忍，這次集結抗議，要求賠償八二三淹水損失，並要求港務公司徹底解決淹水問題。

王貞雄說，為防堵雨水溢流，九月三日緊急進行港區沙包堆置工程，月底前完工；港區出入口以南區域新設抽水站及邊溝，年底前完工；另設置擋水牆、截水溝、排水設施及兩座大型抽水站，後年元月完工，開工後設置擋水牆、臨時集水池及四部大型臨時抽水機。