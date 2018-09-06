〈中部〉辦觀摩停收垃圾3天 虎尾清潔隊挨批

2018-09-06

〔記者廖淑玲／雲林報導〕虎尾公所清潔隊舉辦環保觀摩活動，公告虎尾停收垃圾三天，不少學校除了垃圾，廚餘也無法處理，有民眾怒罵：「不能分批嗎？」虎尾公所主任秘書黃富義說，考量人力不足才全面停收，下回檢討改善。

公所︰檢討改善

虎尾公所清潔隊九月四、五、六日連續三天辦理環保觀摩活動，停收垃圾三天，本週五才恢復清運，公所雖事先公告，並在垃圾車後方張貼公告，但連續三天不收垃圾仍引發民怨。

許姓民眾說，八二三豪大雨引發水災，災後天氣陰晴不定，近日稍放晴才展開住家清理，又碰到停收垃圾三天，原因竟是清潔隊員去旅遊，美其名是「環保觀摩」，讓人傻眼。

也有民眾因應三天不收垃圾乾脆外食不開伙，因為不能製造垃圾，尤其是剩菜剩飯放三天肯定臭掉。

除了住戶抱怨，全縣中、小學在上週四陸續開學，校園環境要整理卻無人收垃圾，連續三天午餐廚餘沒人收，也讓學校人員相當頭痛，各里住戶也頗有怨言，建議清潔隊員應該分梯次舉辦活動，尤其是員工旅遊。

黃富義說，目前虎尾公所清潔隊共有八十九人，若是分梯次辦理環保觀摩活動，人力不足，同樣無法清運全鎮廿九里的垃圾，加上週三原本就是固定停收垃圾日，才會安排在這三天舉辦清潔隊員的環保觀摩活動，希望能將對民眾的不便降至最低，若仍造成不便，日後會全面檢討再改善。