〈中部〉嘉縣住家淹水未達50公分 發3千慰問金

2018-09-06

約近兩萬戶 仁愛基金支付

〔記者林宜樟／嘉義報導〕八二三豪雨造成嘉義縣淹水災情，縣長張花冠昨宣布，加發淹水未達五十公分受災戶慰問金每戶三千元，有近兩萬戶，總經費約六千萬元，以縣社會局仁愛基金專戶支付，九月七日前撥款到各公所辦理申領。仁愛基金專戶由民間捐款，目前約有八千萬元，支付慰問金後剩約兩千萬元。

張花冠昨在朴子市大同國小勘災時表示，住家淹水高度達五十公分以上，核發兩萬五千元救助金（中央政府兩萬元、縣府五千元），縣府昨已匯至各公所公庫；王姓災民抱怨，家具泡水損壞，三千元能幹嘛？請政府好好治水，不要讓民眾再受淹水之苦。但也有受災戶說，聊勝於無，不無小補。

三七○○萬辦藝術季 議員轟

縣議會臨時會昨砲聲隆隆，文化觀光局以統籌分配款編列一千八百萬元，將於十月舉辦「嘉縣二○一八藝術下鄉表演活動」，另將動支第二預備金一千九百萬元辦理「二○一八秋日田園戶外音樂藝術節」，挨批「淹水後辦藝術季，時機不對」。

文觀局長許有仁說，「二○一八藝術下鄉表演活動」原本為每年辦理「社區藝術季」慣例，去年全力籌備燈會而未能辦理，今年以專案方式彌補缺憾；水災過後已調整計畫，安排以藝術參與陪伴方式，和社區居民一起重建家園，例如社區環境美化、重塑產業形象等，相信對災民有直接幫助。

議員李國勝批說，災後辦藝術季，災民看了心裡滴血；議員詹琬蓁、蔡鼎三、姜梅紅等人要求縣府審慎評估，認為災民領慰問金的仁愛基金專戶由民間捐款，不該用統籌分配款辦活動，「辦藝術季肚子會飽？」議員林緗亭也說，應以救災為優先；議員何子凡認為，應區分災區及未受災區，救災重要，但不應讓非災區藝術活動受影響。

各界愛心持續湧入災區，嘉縣紅十字會昨到東石鄉掌潭村贈送災民每戶一台冰箱，弘道老人福利基金會東石社服中心到臥龍港代天府提供「乾燥車」為災民烘衣被及殺菌服務。