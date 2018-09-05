〈南部〉公車停靠區 加強取締違停

2018-09-05

〔記者洪瑞琴／台南報導〕部份民眾貪圖便利，無視公車停靠區禁止停車的規定逕自違停，交通部今年初已修法通過提高公車停靠區違停罰款，南市交通局為整頓轄內公車停靠區違停亂象，聯合客運業者加強停靠區稽查，迄今取締告發一百餘件，呼籲民眾切勿貪圖一時便利，以免受罰。

交通局表示，交通部於今年初修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」，公車停靠站十公尺內停車，機車罰鍰從六百至九百元，提升到九百至一千兩百元；汽車從九百元至一千兩百元，修正為一律罰一千兩百元。