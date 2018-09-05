〈南部〉台灣是漢人移民社會？ 獨派批國教社會課綱

2018-09-05

〔記者蔡文居、林曉雲／綜合報導〕教育部目前正在審議的十二年國教課綱，其中社會科課綱有關移民社會形成部分，獨派人士質疑根本是在搞漢化課綱，將台灣定為漢人移民社會，完全不符歷史事實，也落入中國「兩岸一家親」的陷阱之中。

教育部：研修過程廣納多元意見

教育部國家教育研究院回應，新課綱歷史科草案中，有關台灣所屬分域部分─「移民社會的形成」是放在「多元族群社會的形成」大主題之下，主要希望讓學生探究台灣現在這個多元族群社會是怎樣形成的。其內容重點在於各時期的各方移民，包括戰後來台的中國各省移民，與一九八○年代以後的新住民。社會領綱草案的研修採民主合議制進行，研修過程廣納多元意見、公開透明。

包括前中興大學企管系副教授沈建德、民進黨台南市議員李文正、市議員參選人李啟維、「台灣獨立台南大旗隊」負責人王溪河等獨派人士，昨天在台南市議會召開「漢化課綱、兩岸一家親」記者會，痛批十二年國教社會課綱搞漢化，明示台灣人是中國人，是認賊作父。

李文正表示，國防部今年「中共軍力報告書」指出，共軍計畫於二○二○年前完備對台全面性用武作戰準備。而教育部社會科課綱審完第一輪，內容明示台灣人是中國人，根本是「配合中國打台灣」。

沈建德表示，國高中歷史及高中地理都把台灣定為漢人移民社會，完全不符歷史事實。沈建德說，清雍正年間，台灣知府沈起元「條陳臺灣事宜狀」記載「化熟番為漢人，化生番為熟番」政策，雍正八年五月二十四日南澳總兵許良彬的奏摺：「台灣番社新舊歸化內附戶口不下二、三萬社，每社男婦老幼多至一、二百人，少亦不外數十眾」，以最少的二萬社、每社最少的三十人計算，當時台灣人至少就歸化了六十萬。

沈建德說，另外，文獻會「台灣省通誌」記載，乾隆二十三年（一七五八年）強制實施賜姓名政策，是最具體的漢化事實。相關漢化證據及文獻不勝枚舉，希望目前審議中的社會課綱能夠改正，不要落入中國「兩岸一家親」的陷阱之中。