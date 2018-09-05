〈南部〉永續漁業資源 議員促規範蜈蚣網具

2018-09-05

郭信良建議 嚴禁魚蝦蟹類繁殖期使用

〔記者蔡文居／台南報導〕為保護漁業資源，台南市副議長郭信良昨天在市政總質詢中，建議市府評估公告蜈蚣網具漁區、漁期的使用，嚴格禁止在魚蝦蟹類繁殖產卵期間放置使用，以確保水域生物的繁殖生長，一經查獲者予以罰款處分，若再次經查處違規使用，則沒收相關蜈蚣網具等漁具，並依法送辦。

農業局：擬針對特定時期、區域管制

農業局代理局長李建裕表示，蜈蚣網具因網目很小，大小魚蝦都逃不過，如果抱卵的蝦蟹被大量捕捉，造成無法繁衍下一代，也會造成漁業資源的枯竭，市府希望漁業資源能永續利用。目前先行文給漁業署及水產試驗所，以取得更多使用蜈蚣網具影響漁業資源的資訊，再針對特定時期及區域進行管制，但並非全面限制，讓生態永續及漁民生計取得平衡。

郭信良表示，希望以此嚴格的管制規範，建立漁民正確的「永續觀念」，來保護南市市轄河川潟湖的水資源生態。郭信良表示，根據相關文獻顯示，對於「蜈蚣網具」的使用效益，僅在利用於鰻魚放流具有其使用效益，因該網具主要放至於溪流、河口底層，捕捉貼底水層流動的生物，相較於對魚體的傷害較低，可完整保留活體，主要用來捕抓甲殼類漁獲。

但是因蜈蚣網的網目細小，使得捕獲的魚蝦種類更多，甚至捕捉到尚未成長發育成熟的小苗，嚴重將影響該水域生物的生存，導致該水域未來漁獲量減少。